Culture: Moussa M’Baye désigné ambassadeur de la lutte contre les maladies tropicales négligées en Guinée

L’Organisation mondiale de la Santé a repéré 20 maladies tropicales négligées. Mais en Guinée, il y a huit (8) de ces maladies que le ministère de la Santé a mises ensemble dans un programme dont entre autres: lèpre, tripanosomiase (maladie de sommeil), onchocercose (la maladie qui rend aveugle), éléphantiasis. Donc, l’objectif du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (PNLMTN) est de mettre fin à ces maladies dans le monde, en Afrique et plus précisément en Guinée.

Pour atteindre son but, elle a choisi l’artiste Moussa M’Baye comme Ambassadeur. Hier mardi 1er février 2022, dans un réceptif hôtelier de la place, face à la presse, le PNLMTN a d’abord tenu à expliquer pourquoi on appelle ces maladies, maladies tropicales négligées, avant d’indiquer pourquoi le choix est tombé sur l’artiste M’Baye. « Parce que les gens qui sont malades se trouvent dans des milieux très éloigné, ils n’ont pas de moyens et dans ces milieux là, les infrastructures ne sont pas aussi suffisantes que l’on puisse avoir dans les grands centres comme Conakry. Dans ces milieux là, les gens n’ont pas une valeur sociale parce que quand on est aussi pauvre que ça, tu ne peux pas représenter un grand poids social dans la société. C’est des gens qui sont démunis donc qui sont pauvres et qui, fort malheureusement, ne peuvent pas attirer l’attention de ceux qui ont les moyens, puisque ce n’est pas quelque chose de visible. Ça peut paraître inaperçu donc on peut négliger. »Pour lui, s’ils ont choisi Moussa M’Baye comme Ambassadeur de cette lutte, c’est de pouvoir, à travers la musique, atteindre bon nombre de personnes. »Au ministère de la Santé, il y a des salles de conférence mais nous voulons communiquer avec la population guinéenne, avec la population africaine et la population mondiale pour expliquer que les maladies tropicales négligées constituent un problème qu’il ne faut pas négliger mais nos salles sont petites. Nous voulons parler par un artiste qui va les mettre dans la même salle mais une salle plus vaste que notre salle, elle est immense et au même moment tout le monde sera dans la salle et fort heureusement on peut le répéter quand je suis dans la voiture, quand je suis couché. A chaque occasion, j’ai le message . Voilà pourquoi nous venons vers notre frère, parmi tant d’autres. Peut-être que notre choix a été fait avec des critères insuffisants mais nous sommes venus vers lui et rassurés qu’il va nous comprendre, qu’il va nous accepter. Et qu’ensemble nous allons porter ce fardeau, défendre cela. Comme on aime le dire, plus jamais ça, plus jamais cette négligence », a t-il indiqué.

Quant à l’artiste Moussa M’Baye, il s’est d’abord rejoui du choix porté sur sa personne. Et ensuite, il s’est engagé à accomplir cette mission qui lui a été confiée. »C’est un immense honneur pour moi et pour ma famille que ce choix soit porté sur moi. À un moment donné de la vie de notre groupe on a essayé de mettre en place une association qui s’appelle septième continent à travers laquelle on a essayé de poser les actes dans la santé, dans l’éducation, un peu dans l’accompagnement de tous les combats qu’on a pu mener. Et puis de temps à autre, on a essayé d’accompagner aussi des campagnes de lutte contre certaines maladies dont le SIDA, le paludisme. Donc c’est un honneur pour moi et c’est aussi un privilège de pouvoir continuer à poser des actes. Vous arrivez à un moment de ma vie où moi j’ai envie au-delà de la parole d’aller vers des actes, poser des actes concrets. Donc merci de me donner cette opportunité et soyez rassurés de toute ma disponibilité, et je mettrai les moyens que j’ai à ma disposition pour participer à la lutte contre des maladies tropicales négligées et je me ferai le porte-voix de ces malades du ministère de la Santé, du programme national, mais aussi de vos partenaires partout où le besoin se fera », a-t-il exprimé.

Pour montrer son engagement à méner ce combat, Moussa M’Baye a dejà fait le premier pas en se faisant accompagner par plusieurs autres artistes guinéens dans une chanson où ils sensibilisent la population à lutter contre ces fléaux,qui a été visualisée par la presse.

Christine Finda Kamano