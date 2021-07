Culture : Oudy 1er signe son retour avec un tout nouveau single « Piler le foutou »

De retour au bercail après un séjour d’un mois à l’étranger dans le but d’assurer la promotion de son nouvel opus ” Piler le foutou”, l’artiste Oudy 1er était devant la presse lundi 12 juillet à son centre culturel de Dixinn, pour parler de la sortie prochaine de son nouvel album.

Auteur de plusieurs hits à succès sur le marché international, Oudy 1er vient encore de se faire une place de choix avec ce nouveau single parmi les hits africains du moment.

Après 10 ans de carrière musicale, l’artiste annonce la sortie dans les semaines et mois à venir de son prochain album de 16 titres avec des mélodies très variées. Cet album comportera des featuring avec plusieurs artistes guinéens et africains dont Fish Killer de la Guinée, Mix 1er, Serge Beynaud, Ariel d’Henry, la diva Josey de la Côte d’Ivoire, le duo Toofan du Togo et Fanicko du Bénin. L’artiste promet aussi une collaboration future avec l’artiste congolais Fally Ipupa.

« C’est pour dire que l’album qui va venir, c’est un album qui va faire beaucoup de bruit, un album qui va vraiment représenter le rouge – jaune – vert parce que c’est vrai qu’on se bat mais à un moment donné il faut qu’on vise l’international. Il faut qu’on puisse aller chercher. Ce que les autres sont capables de réaliser, nous sommes aussi capables de le faire. C’est vrai que ce n’est pas facile, ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de détermination. Donc mon équipe et moi on s’est fixé comme objectif de réaliser cet album et de partir à la conquête du monde. Donc nous sommes dessus », nous a déclaré l’artiste qui compte retourner boucler l’album après l’inauguration de son centre commercial.

