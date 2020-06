Culture : parcours d’un musicien guinéen au Mali évoluant dans l’orchestre de Salif Kéita

Un guitariste, compositeur et arrangeur de renommée internationale vit au Mali voisin avec l’artiste hors compétition Salif Kéita. Il s’agit de Djessou Mory Kanté, le frère cadet du célèbre feu Manfila Kanté.

Cette icône qui fait la fierté de la culture guinéenne hors de ses frontières nationales et internationales est née à Manan Farabanah au sud-ouest de la Guinée. Djessou Mory commence sa carrière dans son village natal dans une grande famille de griot. Il apprend la guitare avec son frère et le balafon avec son père. Quelques années plus tard, en compagnie d’une équipe d’artistes dirigée par feu Mory Djènè Böh Kanté, Djessou Mory, part pour Banankoro, ville Diamantifère à 36 km de son village natal.

Aujourd’hui, il a imposé son talent de guitariste guinéen confirmé. D’ailleurs, on peut, sans le moindre risque de se tromper qu’il est l’un des meilleurs de sa génération dans la sous-région. Il a la charge de diriger l’équipe de Salif Kéita c’est-à-dire, le chef d’orchestre du célèbre chanteur mandingue (l’albinos béni ndlr). Depuis plus de dix ans, le maestro de Salif fait la fierté de la Guinée au Mali, une source d’inspiration pour les artistes de la nouvelle génération. On se rappelle encore l’album la ‘’Différence’’ sorti en 2016 qui a été l’oeuvre du talent guinéen pour la bonne acoustique.

Puisque c’est de lui il s’agit, Djessou Mory dira : « La guitare, c’est dans mon sang, j’essaie de faire de mon mieux, je ne me dis jamais que je suis le meilleur, c’est vous qui le dites. Salif Kéita est grand artiste, c’est mon grand frère. Ils étaient tous des amis. Je suis là depuis plus de dix ans avec Salif, il est très simple, il me considère comme son petit frère », précise-t-il.

Ici au Mali beaucoup d’autres artistes maliens et guinéens viennent voir le maestro dans son quartier à Banco Djicoroni pour son album. Considéré comme l’un des meilleurs guitaristes-compositeurs de la Guinée, Djessou Mory décide encore d’être fidèle à son “Körö” Salif Kéita et vivre aussi au Mali pour des raisons de développement de la culture malienne par rapport à celle de son pays.

Avec Salif Kéita, ils voyagent un peu partout dans le monde et se dit fidèle à son engagement depuis bien avant la mort de son grand-frère feu Manfila Kanté.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

