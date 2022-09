Culture : sortie officielle du single « Consommons guinéen » de l’artiste Barry 8

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animé hier lundi 26 septembre, l’artiste chanteur,compositeur Thierno Saïdou Barry alias Barry 8 a annoncé la sortie officielle le 28 septembre, de son premier single appelé « Consomons Guinéen » sur toutes les plateformes de téléchargement mobile. Dans ses explications, l’artiste revient sur ce qui l’a poussé à choisir ce nom pour cette chanson qui vient aussi d’un nouveau genre musical créé par lui-même, appelé SyliBeat.

« Il y a de cela quelques années, j’ai migré vers la musique parce que à la base je suis danseur chorégraphe. Et quand j’ai migré dans la musique, je faisais du RNB et de la musique classique. Et un jour, il y a eu un déclic chez moi, je me suis posé beaucoup de questions sur la musique guinéenne et sur l’identité culturelle des artistes guinéens. Et sur ce, j’ai eu l’idée de chercher quelque chose qui manquait à cette musique guinéenne. Parce que quand on jette le regard sur la musique guinéenne, la musique guinéenne dans les années 60 était à la hauteur, était au concert des nations. Et sur ce, au lieu maintenant d’écouter les Chris Brown, Stevie Wonder, j’ai décidé d’écouter du Bembeya Diazz, j’ai décidé d’écouter du Kèlèti et ses Tambourinis. J’ai essayé d’écouter Balla et ses Balladins, j’ai ai essayé d’écouter 22 Band, il y en a tant d’autres, ils sont tellement nombreux. Il y a tellement de belles musiques dans les années 60 que quand j’ai plongé mon regard dans les années 60, je me suis dit merde la Guinée est en train de perdre quelque chose. Et c’est là que l’idée de la création d’un genre musical proprement, purement et simplement guinéen m’est venue à l’esprit. Parce que quand on jette le regard sur les autres pays, en Côte d’Ivoire on va trouver du coupé-décalé et le gars il n’a même pas besoin de te dire je suis ivoirien. Mais quand tu écoutes du coupé-décalé, tu sens d’où il vient . Et quand on prend les Congolais, il y a la rumba congolaise. Quand ils chantent, ils n’ont même pas besoin de te dire: je suis congolais. Ils sont automatiquement identifiés à travers leur musique. Donc pour moi, pour connaître un peuple, il suffit juste d’écouter sa musique. Donc je me suis dit maintenant en Guinée, qu’est-ce nous, on consomme? C’est là la question m’est venue. Et au début, j’ai travaillé dur le nom c’était Tramo musique ( traditionnelle modernité musicale) mais c’était trop français c’était trop emprunté. Maintenant j’étais à la quête du nom. Et un beau jour, j’étais assis il y a le déclic qui s’est passé dans ma tête je me suis dit waou. Pourquoi ne pas trouver un nom pur simple et quelque chose qui reflète l’image de la Guinée. C’est là l’idée de SyliBeat.(…) le syli représente beaucoup dans l’histoire de la Guinée,le Beat c’est le battement,c’est le rythme. Et après avoir fait quelques recherches aussi, je suis tombé sur une publication, j’ai trouvé le nombre de types musicaux qui sont en Guinée. Et il ressort que la Guinée à 126 rythmes musicaux mais très fort malheureusement que la nouvelle génération ne connaît pas et c’est ainsi que le rythme de SyliBeat est venu.(…) J’ai consulté plein de gens et je cherchais maintenant à trouver un rythme. Le rythme que j’ai trouvé est un rythme qui est la somme de nos rythmes musicaux. J’ai puisé chez les Bagas, chez les Nalous, chez les Kissis au fond de la Guinée. C’est là j’ai trouvé le SyliBeat. Et maintenant quelqu’un qui se bat pour un genre musical pour sa nation, normalement pour moi ,la première chanson de ce genre musical doit toucher la conscience de la jeunesse. En leur disant « Consommons guinéen ». Donc consommons guinéen c’est de là est venue l’idée de dire les gars on s’est perdu mais, on peut retourner à la source pour mettre en valeur nos traditions. Et c’est là j’ai décidé de chanter cette belle chanson qu’on appelle ‘Consommons guinéen’’, a-t-il évoqué.

Selon l’artiste, dans ce nouveau morceau, il peint les réalités sociopolitiques, culturelles et historiques de la Guinée.

Christine Finda Kamano

