Culture : vers l’organisation du salon du livre de jeunesse en Guinée

Dans le but de faire la promotion de la lecture auprès des jeunes, la maison d’édition Gandhal annonce l’organisation du 18 au 21 novembre prochain, du Salon du livre de jeunesse. Cette année, l’événement est placé sous le thème ‘’Le numérique, une opportunité pour le livre de jeunesse’’.

Ce vendredi 13 novembre 2020, les initiateurs de ce projet ont animé une conférence de presse pour annoncer les couleurs de l’événement qui s’annonce dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus.

« Vu que le salon du livre de jeunesse de Conakry a pris son élan depuis 2017, et que d’année en année, il est en train de capitaliser des acquis et qu’il est en train donc de s’institutionnaliser, ça ne serait pas une très bonne idée pour nous de faire une fracture en cette année 2020… Nous disons aussi que même à cause de la Covid-19, la culture ne meurt pas. Et puisque le livre est un élément clé de cette culture, il faut que le livre continue à vivre malgré toutes les conséquences que nous causent la Covid », a explicité El hadj Aliou Sow, directeur Général des Éditions Gandhal.

Poursuivant, il souligne « Cette année, nous allons aller sur un format en mode dual. Un mode présentiel, c’est-à-dire l’installation des stands d’exposition des livres. Mais nous aurons aussi en mode virtuel, parce que nous avons prévu des activités à distance (visioconférence). »

L’autre aspect, poursuit-il, « C’est qu’en plus du format dual, nous avons aussi adopté une autre démarche qui est la décentralisation de ce salon… Nous maintenons le pivot central du salon au centre culturel franco-guinéen et il y aura 5 autres centres d’expositions qui seront répartis dans les 5 communes. »

Cette autre édition sera marquée par des expositions-vente de livres ; des animations-extraits de lecture ; des cafés littéraires ainsi des concours de lecture avec des élèves du primaire et secondaire.

Mohamed Cissé