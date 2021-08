Curage de caniveaux à Kankan : des jeunes expriment leur colère contre le maire

Dans la commune urbaine de Kankan pendant la saison pluvieuse, plusieurs quartiers sont victimes d’inondation à cause des caniveaux qui sont bouchés par la boue et autres ordures. C’est pour éviter cela dans leur quartier, que les jeunes deTimbo ont entamé depuis quelques jours maintenant, le curage des caniveaux qui longent les différentes artères dudit quartier.

Mais le seul problème qui se pose, est que les saletés émanant de leur activité de curage, ne sont pas ramassées par les camions bennes de la mairie de Kankan. Très en colère, ils ont bloqué ce mercredi matin, le principal axe routier dudit quartier pour exhorter le maire et ses hommes à faire face à leur devoir.

Flo Emi Tounkara est un des jeunes grognards : « Nous, on a dit qu’on n’a pas besoin d’argent ni rien, nous voulons simplement qu’ils ramassent les ordures qu’on déverse sur la chaussée ici. Au cas contraire, nous allons manifester. Comme hier, ils ne sont pas venus le ramasser, ce matin nous avons bloqué la route à tous les passants. »

Selon Mohamed Bamba, le maire aurait depuis plusieurs jours, promis le ramassage de ce tas d’immondices qui grandit de plus en plus :

« Le maire a dit qu’il viendra le ramasser mais il ne l’a pas fait, nous aussi nous continueront à curer les caniveaux et nous déverserons toujours les ordures sur la chaussée. Et tant que le maire ne ramasse pas ce tas d’ordures, nous ne libèrerons pas la route pour les passants. »

Principal accusé dans cette grogne de la jeunesse de Timbo, le maire de la commune urbaine de Kankan Mory Kolofon Diakité, pointe du doigt la vétusté des camions bennes disponibles avant de solliciter l’intervention de l’Etat.

« Il n’y a aucun problème entre les jeunes et moi. Ce n’est pas la première fois qu’ils font le curage de ces caniveaux, mais à l’heure actuelle, tout le monde sait que la mairie a des problèmes, on n’a pas de bennes. Celles qui sont là ont fait plus de 26 ans ici. Elles sont vieilles maintenant et sont toutes gâtées. On a trop dépensé mais on n’arrive pas à les réparer. Donc aujourd’hui, je lance un cri d’alarme, on veut que le gouvernement nous aide à avoir quelques bennes, au moins quatre (4) bennes. »

En attendant que cet appel du maire ne tombe dans de bonnes oreilles, les jeunes de Timbo continuent de curer les caniveaux bouchés par la boue et les ordures même sans assurance que ceux-ci seraient ramassés par la commune.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan