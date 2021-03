Cybersécurité : désormais, un abonné n’a droit qu’à 3 cartes SIM d’un même opérateur (ARTP)

Pour lutter contre la fraude sur les réseaux de téléphonie mobile en République de Guinée, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications, (ARPT) a annoncé ce mardi la mise en place d’un dispositif d’identification des abonnés. Et à la même occasion, elle a annoncé aussi la libéralisation des codes USSD par les acteurs du secteur régulé.

Selon, le directeur général de l’ARPT, Yacouba Cissé, l’objectif de la rencontre est d’expliquer à la population : « les deux règlementations qu’on vient d’adopter dans notre pays à savoir : l’identification des abonnées qui doit devenir obligatoire. Ensuite, la libéralisation du code USSD qui permettra le développement de startups et le développement du secteur numérique en république de Guinée. Ça permettra aussi d’assainir notre base de données, ensuite ça nous permettra d’éradiquer définitivement la fraude sur les réseaux pour éviter l’usurpation d’identité. Nous avons suffisamment de moyens techniques à notre disposition pour parvenir à notre fin ».

Poursuivant, M. Cissé a informé que désormais chaque abonné a droit trois cartes SIM au maximum par pièce et par opérateur. Au cas contraire, dit-il, des sanctions seront infligées aux opérateurs qui prendront les abonnés dans leur réseau sans identification. Et ils se feront exposer au paiement d’une amende de 10 millions gnf par abonné.

A l’en croire, cette campagne d’identification permet une gestion facile des données, la sauvegarde de la sécurité de l’Etat et des abonnés, la lutte contre la fraude.

« Pour les abonnés nationaux, ils doivent obligatoirement avoir la carte d’identité nationale ou passeport, la carte d’électeur. Pour les abonnés non nationaux, ils doivent fournir le passeport, la carte d’identité nationale pour les ressortissants de la CEDEAO », a-t-il précisé.

Concernant la libéralisation des codes USSD, le directeur général de l’ARPT d’expliquer que les codes (Unstructured Supplementary Service Data ou données de services supplémentaires non structurés) « sont des ressources en numérotation qui permettent d’accéder à des services de télécommunications à partir de n’importe quel type de terminal mobile. Ils permettent à un usager de téléphone mobile d’effectuer des transactions en temps réel via une session de communication sans savoir besoin d’accéder à l’internet ». Affirmant que l’ouverture du canal USSD contribue au développement des services financiers numériques et permet aux populations « en particulier celles des zones rurales, d’accéder aux services financiers mobiles. Et par ricochet, contribue à la promotion de l’inclusion financière et l’innovation à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication”..

Elisa Camara

