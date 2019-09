Dabiss/Tanènè : le Consortium SMB-Winning indemnise 88 personnes de 14 villages à plus de 2 milliards GNF 

Dans le cadre de la poursuite de ses responsabilités sociales et environnementales le Consortium SMB-Winning a procédé jeudi, 19 septembre 2019, dans le district de Kaboyé, à l’indemnisation des communautés de 14 villages vivant dans les sous-préfectures de Dabiss et Tanènè (Préfecture de Boké), à hauteur de 2 milliards 533 millions 198 mille 198 francs guinéens. A t-on constaté sur place.

Cette compensation est destinée à indemniser 88 personnes dont 50 pour la prospection des blocs 907, 908 et 909 dans le Permis de la Société Alliance Minière Responsable (AMR) et 30 autres pour l’extension de la Mine 268 au niveau du district de Dabiss, sous-préfecture de Tanènè dans la préfecture de Boké.

Pour le président de district de Katougouma, Cheick Mohamed Sylla, «La plupart des accidentés à l’Hôpital, sont partis des motos. La Société nous a trouvés dans l’agriculture que nous devons valoriser à travers l’achat des motos pompes pour alimenter nos cultures. Tous nos bras valides sont engagés par les entreprises minières. Ainsi, l’achat des matériels pourra nous épargner de beaucoup de dangers. »

A la cérémonie, le Maire de la Commune Rurale (CR) de Tanènè, Abdou Ghoudiss Manè, «Le conseil que nous pouvons vous donner, c’est d’éviter des conflits autour des domaines et des portions de terre. C’est l’heure de penser à l’éducation et la formation professionnelle des jeunes et à l’autonomisation des femmes.»

S’adressant aux communautés, agent inventaire du Cabinet Agence de monitoring d’Expertise et de Recherches Appliquées (AMERA Plus Guinée), Fodé Saïdou Doumbouya, a rassuré les bénéficiaires: «Notre Cabinet qui est une croix de transmission entre vous et la SMB, veille au respect des textes réglementaires de façon démocratique.»

Le directeur du département des relations communautaires de la SMB, N’Famara Kourouma a indiqué: «Le payement régulier des compensations réside dans le strict respect du Code Minier en vigueur en République de Guinée. Il permet, de façon transparente, équitable d’anticiper les problèmes communautaires, apaiser le climat, renforcer la confiance entre le Consortium SMB-Winning et les communautés de ses zones d’opération dans la Région de Boké.»

Mamadouba Camara, Boké