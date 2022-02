Dabola : 9 cases et leurs contenus partis en fumée dans la sous-préfecture de Bankö centre

Les phénomènes d’incendie prennent une proportion inquiétante dans la région administrative de Faranah. Habitations et plantations ne sont pas épargnées. Cependant, l’origine réelle de ces incendies reste inconnue. Les victimes de ce sinistre qui ont du mal à chiffrer leurs pertes fondent en larmes. Dans la journée du samedi 19 février 2022, un incendie d’origine inconnue a ravagé neuf cases et leurs contenus dans la sous-préfecture de Bankö centre. Joint au téléphone par le correspondant régional du site mediaguinee , l’une des victimes de cet incendie Bangaly kourouma s’est exprimé en ces termes :

« Cet incendie s’est déclaré vers 13 heures quand nous étions partis présenter des condoléances suite au décès d’un de nos oncles paternels à Kankaya et le reste de nos familles se trouvait au marché. Il n’y avait personne dans les concessions et le vent soufflait. On ne sait quand même pas comment cet incendie s’est déclaré. Cependant, il y a eu assez de dégâts matériels mais pas de perte en vie humaine. On note : 9 cases et leurs contenus, 2 magasins, 3 cuisines ont été calcinés. À ceux-ci s’ajoute une maison de pente chinoise dont le plafond a aussi été incendié. Même une aiguille n’a pas été épargnée. «

La victime Bangaly kourouma a, dans son intervention lancé un appel d’aide au gouvernement et aux personnes de bonne volonté : » Nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous aider. Vraiment nous sommes dans une déception totale. Nos managers et nos biens sont tous restés dans le feu. Nous demandons surtout au gouverneur de Faranah et son cabinet ainsi qu’au président colonel Mamady Doumbouya de nous venir en aide sinon on ne sait pas quoi faire. «

Ces derniers temps, l’incendie a causé des dégâts dans plusieurs familles dans la région administrative de Faranah. Ces victimes restent plongées dans le désespoir total. En attendant que des personnes de bonne volonté ne leur portent secours.

Lanciné Keita depuis Faranah

