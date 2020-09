Dabola/Arfamoussaya : la sous-préfecture satisfaite de la visite du Dr Mohamed Diané

Ce lundi, 28 septembre 2020, dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, docteur Mohamed Diané a effectué une visite dans la sous-préfecture d’Arfamoussaya, l’une des 8 de Dabola. Une visite au cours de laquelle toute la population de la localité est sortie pour lui réserver un accueil chaleureux.

Interrogé, Macka Diaby (Arfamoussaya Macka Diaby) natif de la localité : « la sous-préfecture d’Arfamoussaya est satisfaite de cette visite du Dr Mohamed Diané, dans notre cher village, et surtout accompagné d’une telle importante délégation. Toutes les lignes de son discours qu’il a tenu au nom et au compte du Président de la République, Son Excellence Pr Alpha Condé. La sensibilisation pour le retrait des cartes d’électeurs, le vote massif du 18 octobre, et la sécurité de nos voix jusqu’à la centralisation, mais surtout la sensibilisation pour la paix et la stabilité ” seront exécutées, afin d’assurer une victoire écrasante de notre candidat champion, son excellence Alpha Condé. Arfamoussaya a toujours été RPG Arc-en-ciel, et les résultats de toutes les élections communales, législatives et présidentielles montrent à suffisance l’adhésion des habitants de cette localité aux idéaux du Président Alpha Condé. Le 18 Octobre 2020, Arfamoussaya votera 100% RPG Arc-en-ciel, et 100% Alpha Condé, le 18 octobre 2020, comme toutes les élections précédentes. Déjà la distribution des cartes d’électeurs avance à notre satisfaction. »