Dabola : lancement des travaux de construction de 9 km de piste rurale dans la sous préfecture de Banko

Faciliter l’écoulement des produits agricoles des zones de production vers les centres de commercialisation est l’une des préoccupations majeures du gouvernement guinéen. C’est dans ce cadre que le projet ” Village durable Banko – Dabola ” est initié par le gouvernement sous financement de la Banque Islamique de Développement (BID).

Pour lier l’acte à la parole, la sous préfecture de Banko vient de bénéficier la construction de 9 kilomètres de piste rurale. C’est l’entreprise Saliou Diallo construction (SADCO) qui exécute les travaux pour un délai contractuel de six mois.



Naby Moussa Oularé coordinateur local du projet “Village durable Banko- Dabola” a expliqué le motif de leur présence dans le secteur de Dourénguila Foula. « Nous sommes là dans le cadre de lancement des travaux de construction de 9 kilomètres de piste répartis sur trois tronçons. Le premier tronçon, c’est Fouladou-Dafélà qui doit toucher Fouladou, Condelà, Dourégui maninka et Nabéla. C’est pour pouvoir faciliter le transport des produits agricoles de ces zones vers les centres de commercialisation. »



Saliou Diallo, Directeur général de l’entreprise SADCO SARL s’engage à respecter le délai contractuel en ces termes : « Nous sommes là dans le cadre d’une mission pour réaliser les travaux dans le délai contractuel. Ici, je m’engage avec mon équipe technique et l’ensemble des travailleurs de l’entreprise SADCO SARL à réaliser les travaux dans un délai bref avant la tombée des premières pluies. »

Au nom des bénéficiaires, le chef de secteur de Dourénguila Foula a exprimé sa joie pour la réalisation de cette route. « Nous sommes très contents pour la réalisation de cette route. On avait trop souffert. On avait toutes les peines d’écouler nos produits vers les centres de commercialisation. Si aujourd’hui nous bénéficions cet édifice, nous ne pourrons que remercier le projet et le président de la République pour nous avoir doté de cette infrastructure », a laissé entendre Bakary Diallo.

Lanciné Keita, depuis Faranah