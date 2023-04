Dans le souci d’améliorer la desserte en eau potable et en courant électrique dans la préfecture de Dabola et ses villes environnantes, le Ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aly Seydouba Soumah a, au nom du Président de la Transition Colonel Mamadi Doumbouya, procédé ce week-end au lancement officiel des travaux de dragage du barrage de Tinkisso.

Cette importante cérémonie a été rehaussée de la présence des différentes autorités de la région de Faranah ainsi que les braves populations de Dabola fortement mobilisées pour la circonstance. Dans leurs discours respectifs, le Gouverneur de la région de Faranah Général Boundouka Condé, le préfet Mohamed Niang et le maire de Dabola, Aboubacar Sidiki Koulibaly, ont tous rendu un vibrant hommage au président de la Transition pour les efforts consentis dans l’amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Ensuite, ces autorités militaires et civiles ont rappelé que les travaux de curage de la retenue d’eau du barrage de Tinkisso vont davantage améliorer la desserte en courant électrique dans leurs villes et intéressent à plus d’un titre les citoyens qui l’attendaient depuis plusieurs années. Dans son allocution, le Ministre Aly Seydouba Soumah a indiqué à la population de Dabola que ce lancement des travaux de dragage du barrage de Tinkisso confirme l’engagement des autorités de la Transition décidées à accroître les infrastructures de production d’énergie en vue de garantir à tous, l’accès à l’électricité et à l’eau potable. Par ailleurs, le Ministre de l’Energie rassure que la maintenance du barrage pour le bon état de service à la satisfaction des usagers est un gage de développement durable et d’épanouissement des populations. Pendant 135 jours d’intenses activités, l’entreprise SOABF-SARL est chargée de procéder à la levée Baty, Topo et Hydraulique, l’endiguement, pertuis basse, protection des berges et évaluation des déblais afin de booster le productible de l’Energie de la centrale de Tinkisso d’une part mais aussi d’avoir une disponibilité importante d’eau pour la SEG. Au même moment EDG doit aussi basculer le réseau de distribution actuel qui est de 6KV sur la tension 30KV déjà disponible il ya de cela quelques années. La conversion de cette tension en 30KV permettra de réduire les pertes techniques et de donner une bonne qualité de la tension chez le consommateur final. Transmis par le service de communication et des relations publiques