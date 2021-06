Dabola : les ressortissants de Konindou Kouroufïng volent au secours des sinistrés d’incendie

Après l’incendie qui a ravagé dix (10) cases et sept (7) cuisines le 3 juin dernier à Konindou Kouroufïng, les ressortissants de cette localité viennent de voler au secours des sinistrés. Ce vendredi 18 juin 2021, ce sont des dons composés d’habits et d’argents ont été remis aux ayants droit.

Au nom de ces ressortissants, Ardjenè Chérif nous parle le motif de ce don : « Nous avons fait ce don pour aider nos parents sinistrés. Nous l’avons fait pour leur exprimer notre compassion. C’est une manière pour nous d’inviter nos frères et sœurs à paix et à la cohésion entre nous. Si nous nous entendons, nous pourrons développer notre localité. Si nous conjuguons nos efforts nous pourrons aboutir. »

Pour sa part, Hadja Fatoumata Chérif, mairesse de la commune rurale de Konindou a remercié les donateurs en ces termes : « Ce don est venu à point nommé. Ces victimes ont tout perdu. Nous n’avons pas de moyens de relever le défi. Ils ont collecté 51 455 000 fg plus les habits pour les victimes de cet incendie. Nous les avons partagés en fonction du poids des dégâts effectués dans les familles victimes. Après le passage de l’incendie, nous avons listé les pertes enregistrées et nous fait la clé de répartition en fonction des dégâts causés. Certains ont reçu 3 millions ou 5 millions et d’autres 7 millions ou plus. A ce jour, au nom de la population, je ne peux que remercier les donateurs. »

Les sinistrés ont exprimé leur sentiment comme le souligne Mohamed Chérif : « Cet incendie a ravagé mes deux cases et leurs contenus. J’ai perdu mes semences et mes vivres. Ce don que je viens de recevoir me va droit au cœur. Je les remercie infiniment. Aujourd’hui, les mots me manquent pour exprimer la joie que je ressens au fond du cœur par rapport à la réception de ce don. Que Dieu les bénisse… »



Ce don soulage à plus d’un titre les victimes dans la mesure où en cette période d’hivernage, sinistrés ont tout perdu.



Lanciné Keita, depuis Faranah