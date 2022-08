Dabola : un malade mental ôte la vie à un conducteur de moto-taxi

Les crimes causés par les maladies mentaux prennent une allure inquiétante en Guinée. Les cibles de leurs crimes sont souvent des personnes utiles pour leurs familles. A Dabola, un malade mental a tué un père de deux enfants. L’acte s’est produit dans la soirée du mercredi non loin du centre commercial. Interrogé, ce jeune taxi-motard qui a requis l’anonymat nous a confié :

« On était garé à notre place près du centre commercial. Le jeune est venu , il nous a dépassés. Quelque temps après il s’est retourné et est venu insulter la maman de deux là-bas. Ainsi un jeune est descendu de la moto en lui demandant pourquoi il a insulté sa maman. Entre-temps il (le fou) est parti vers la station d’essence. Puis, il s’est retourné et a insulté le même taxi-motard qu’il avait auparavant insulté. C’est ainsi que nous l’avons mis en demeure de ne pas toucher notre collègue, que sinon on va le frapper. C’est quand Mamadou Diallo aussi est venu lui demander pourquoi il insulte, c’est ainsi qu’il lui a administré ce coup de poignard. Mais en le voyant on ne se rend pas compte que c’est un fou. Ses habits sont biens propres. »

Aux dernières nouvelles, la victime a été inhumée hier jeudi 25 Août 2022 à Dabola et l’auteur de ce crime est dans les mains des forces de sécurité.

Lanciné Keita