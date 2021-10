Dadis Camara : “je me prépare pour rentrer” en Guinée

Vers la fin de plus d’une décennie d’exil au Burkina Faso. L’ex-putschiste et président du CNDD -la junte qui a succédé en 2008 au général Lansana Conté- a annoncé aux journalistes guinéens présents à Ouagadougou qu’il rentre sous peu en Guinée.

“J’ai l’accord des nouvelles autorités, tout dépend de moi. Je me prépare pour revenir. Je vous ai dit une fois, au cours d’une interview (dans les GG) que le jour où Dieu décidera que je rentre, je rentrerai. Et rassurez vous, ça va se faire officiellement et c’est pour très bientôt”, a dit Moussa Dadis Camara, cité par Guineepanorama.

Écarté du pouvoir en décembre 2009, après avoir reçu une balle dans la tête tirée par son aide de camp Aboubacar Toumba Diakité, Dadis est inculpé pour le massacre du stade du 28 septembre qui avait fait plus de 150 morts, selon l”ONU.

Noumoukè S.