Dadis est rentré à Conakry, il a posé ses valises dans un hôtel !

On vous l’annonçait hier en exclusivité. L’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara est arrivé hier tard la nuit à Conakry, en provenance de Ouagadougou via Casablanca (Maroc).

De l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, le 3è dirigeant guinéen a posé ses valises dans un hôtel huppé de la capitale Conakry.

Inculpé dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 qui a fait plus de 150 morts, des dizaines de disparus et plus d’une centaine de femmes violées selon l’ONU, l’ex-capitaine qui dirigea une année [décembre 2008-décembre 2009] la Guinée est venu répondre à la justice. Il devient ainsi le premier dirigeant guinéen à être jugé depuis l’indépendance du pays en 1958.

Le procès qui s’ouvre mercredi, 28 septembre prochain après 13 ans d’attente sera très médiatisé et mettra aux prises beaucoup de noms dont Toumba Diakité, l’ex-aide de camp de Dadis qui lui tira dessus le 3 décembre 2009.

Gravement blessé à la tête, Dadis Camara est évacué à Rabat, au Maroc, puis est acheminé au Burkina Faso le 10 janvier 2010 où il vit depuis.

Son dernier voyage en Guinée remonte à décembre 2021.

Noumoukè S.