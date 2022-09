Dadis et cinq autres envoyés en prison : la défense proteste!

13 ans après les événements du 28 septembre qui ont fait plus de 150 morts selon l’ONU, l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara et cinq autres inculpés ont été envoyés en prison sous escorte militaire. Ils sont au total six accusés à être déférés ce mardi après un passage au greffe du tribunal. Ce sont Moussa Dadis Camara, colonel Claude Pivi, colonel Moussa Tiégboro CAMARA, colonel Blaise Goumou, Mohamed Kolozo et général Abdoulaye Chérif Diaby.

« Nous protestons avec la dernière énergie contre sa mesure. Le parquet est une des parties au procès. Les accusés que nous défendons constituent une autre partie. Mais très malheureusement le procès commence par la violence des droits de la défense », fulmine Me Salif Béavogui, interrogé par Mediaguinee.

Le procès s’ouvre ce mercredi, 28 septembre à Conakry.

Elisa CAMARA