Dadis, la calebasse de colas et le colonel Doumbouya

Après des années d’absence de la Guinée, hier mercredi 22 décembre 2021, l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara et ancien chef d’Etat a foulé le sol guinnen. C’était dans une ambiance chaleureuse, émotionnelle, et joyeuse qu’il fut accueilli à son domicile à Lambanyi.

Partout, les gens scandaient « Dadis, Dadis, Dadis » et on entendait des remerciements à l’endroit du président Mamadi Doumbouya.

A la rentrée de sa cour, Moussa Dadis Camara, accompagné de sa femme Jeanne Dadis, est allé directement se recueillir sur la tombe de son fils Moriba Dadis Junior, décédé en son absence.

A travers une calebasse de colas, la famille a d’abord remercié le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya pour son acte posé avant de demander à ce dernier d’accepter que Dadis puisse se rendre à N’zérékoré pour se recueillir sur la tombe de sa défunte mère.

«Lors de son absence, Excellence Dadis a perdu sa maman, on a perdu nos fils, nos papas. Nous voulons humblement, à travers votre personnalité, nous adresser au président qu’il permette à ce que monsieur Dadis Camara puisse se rendre à N’zérékoré les jours à suivre, pour prier sur la tombe de sa maman sur les tombes de nos papas et de nos frères,qui sont décédés lors des 12 ans de son absence. C’est la doléance vraiment que nous demandons au nom de la famille, au nom de tout le peuple guinéen et à travers votre personne…, nous vous en sommes reconnaissants, merci, merci beaucoup», a demandé la famille.

Mandaté par le président Mamadi Doumbouya, Ahmed Sékou Koumbassa, ambassadeur, directeur du protocole d’Etat, a indiqué que tout ce dont Dadis a besoin sera à sa disposition.

«On vous remercie sincèrement pour les colas…On m’a mandaté de faciliter tout ce qu’il veut, il peut faire tout ce qu’il veut, il va où il veut, l’hélicoptère, voiture, gardes, tout ce qu’il veut est à sa disposition. Il peut aller où il veut, il n’a pas besoin de la permission de quelqu’un. Si vous me voyez à côté, c’est pour faciliter simplement pour eux. Tout ce dont il a besoin, ça serait à sa disposition à travers ma modeste personne. Il a l’hélicoptère, il a les engins roulants, il a les gardes. S’il a besoin, il m’appelle, je facilite. C’est sur instruction du président, il a déjà passé le message, les deux ont communiqué au téléphone.», a-t-il indiqué.

Aux environs de 19 heures passées, le cortège de l’ex-président Moussa Dadis Camara est parti de son domicile privé pour le centre-ville de capitale Conakry.

Christine Finda Kamano