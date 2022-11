Dadju à Conakry pour un double concert: « venez on va faire la fête, on va s’amuser, on va danser »

L’artiste chanteur et compositeur-interprète et acteur franco-congolais, Dadju Djuna Nsungula, accompagné de ses collaborateurs est à Conakry depuis la nuit d’hier pour un double concert, pour le plaisir du public mélomane guinéen et ses fans. Ce vendredi 04 novembre il a animé une conférence de presse dans un réceptif hôtelier de la place. Le jeune artiste, auteur de 3 albums, foule le sol Guinée pour la 2ème depuis 5 ans. Ce soir, il montera sur scène à l’hôpital Noom pour un concert VIP et le dimanche prochain au stade Petit Sory de Nongo, pour un concert grand public.

Abdoulaye M’baye (Scandale) a au nom de Meurs Libre Production (MLP), la structure organisatrice de cet événement a, pour commencer remercié tous les sponsors et partenaires présents dans la salle, avant de souhaiter la bienvenue à Dadju. « Pour mettre en place ce genre de projet, il est important pour la culture d’avoir des gens qui croient en nous, des gens qui sont capables de venir à nos côtés pour qu’on puisse réaliser des vrais projets. Vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui Daju est l’un des plus gros artistes français…Donc, ce qui fait que pour lui, déplacer il faut quand même mettre sur place certains logistiques », a martelé Scandale.

Content de revenir en Guinée pour la 2ème fois, l’auteur du célèbre tube ‘’Ma Reine’’ invite le public mélomane guinéen à venir pour un temps de ouf au stade petit de Nongo le dimanche 06 novembre prochain. « Je suis très content d’être aujourd’hui en Guinée, à Conakry. Certaines rumeurs circulaient comme quoi j’avais décidé de reporter, mais je suis là et je vais dire à tout le monde que tout va bien se passer. Je suis là pour faire la fête. Tous ceux qui ont 2 heures d’énergie non stop, venez on va faire la fête, on va s’amuser, on va danser avec un compilé de mes 3 albums plus les sons que j’ai faits à l’extérieur. On va retracer toute ma discographie », promet l’artiste et auteur des albums Cullinan, Poisson ou Andidote et Gentleman.

Très heureux de retrouver Dadju après tant d’années, l’artiste et producteur Oudy 1er exprime toute sa joie et l’attention qu’il porte sur le show qui pointe à l’horizon. « Bienvenue en Guinée, comme on le dit, nous sommes très heureux, le spectacle est très très attendu. C’est une occasion pour moi de remercier et de féliciter mon frère et ami Scandale et le MLP… »

