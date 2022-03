Dakar : Malado Kaba, ex-ministre agressée par un policier à l’aéroport

L’ancienne ministre de l’économie et des finances sous Alpha Condé a fait l’objet d’une agression au Sénégal. A en croire Malado Kaba, un policier a porté lamain sur elle, à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar.

Dans un tweet, l’ancienne patronne de l’économie et des finances dit être choquée par l’acte du policier qui est censé protéger les citoyens. Malado Kaba admet que le policier n’honore ni son uniforme et ni le Sénégal.

« Je me suis fait agresser à l’aéroport Blaise Diagne par un policier. Absolument choquée que le membre d’un corps qui est censé nous protéger, se donne la licence de porter main à l’être humain que je suis. Stop aux violences faites aux femmes. Stop aux violences tout court. Cette personne n’honore ni son uniforme et encore moins son pays », a tweeté Malado Kaba sans donner plus de détails sur la nature de son agression.

Sadjo Bah