Dakar : Sékou Koundouno (FNDC) reçu au siège de Y en a marre

Cet après-midi, en séjour à Dakar, le responsable des stratégies et planification du FNDC s’est rendu au siège du mouvement Citoyen Y EN A MARRE sur invitation de son coordinateur national ALIOU SANÉ, ami et camarade de longue date de ce dernier.

Cette visite de travail a été l’occasion de passer en revue la collaboration (FNDC – Y EN A MARRE) et fixer de nouvelles perspectives pour faire face à la poussée de l’autocratie en Afrique, plus particulièrement en Guinée.

Durant deux heures d’horloge, les échanges ont été cordiaux et constructifs dans l’intérêt supérieur des deux dynamiques citoyennes dans le seul but de répondre aux aspirations profondes des peuples opprimés en luttant contre la confiscation du pouvoir par les autocrates.

Des initiatives fortes ont été retenues de façon consensuelle et la mise en œuvre opérationnelle fera l’objet d’autres échanges entre les différents comités de stratégies et opérations.

Koundouno a profité de l’occasion pour remercier et féliciter ce grand mouvement citoyen pour tous les efforts consentis pour accompagner le combat citoyen du FNDC mais aussi saluer la réaffirmation de leur engagement à poursuivre la lutte au côté du FNDC dès la relance de nos activités de terrain contre la dictature.

Le personnel de Y EN A MARRE s’est dit très satisfait du combat de libération du peuple de Guinée en dépit de la répression sanglante. Le FNDC a réaffirmé la détermination des leaders de sa coordination nationale à poursuivre la lutte jusqu’à la victoire finale quelle que soit la durée.

Ka rencontre a pris par la présentation de condoléances du coordinateur national de Y EN A MARRE aux familles, amis, proches de nos martyrs. Il a exprimé sa compassion aux blessés, femmes violées et les handicapés à vie et demande courage et persévérance aux otages du satrape alpha Condé illégalement détenus dans son centre d’extermination de Coronthie.

Fait à Dakar, 19 février 2021