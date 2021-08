Dalaba : parti à la chasse, un vieux confond son ami à un singe et le tue

L’acte s’est produit vendredi 27 août 2021 aux environs de 10 heures à Toulé dans la sous-préfecture de Koba, localité située à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Dalaba dans la région administrative de Mamou en Moyenne Guinée.

C’est un homme d’une soixantaine d’années qui a tiré sur son ami au moment où ils pourchassaient ensemble les singes aux alentours de leurs champs respectifs.

Selon notre source, les deux (2) amis ont décidé la veille d’aller chasser les singes qui détruisent leurs cultures. Et ce vendredi 27 août aux environs de 10 heures, ils se sont rendus sur les lieux. Chacun a pris position aux abords d’un cours d’eau pour neutraliser les singes destructeurs. Quelques instants après, Tella Ballé a constaté un mouvement et il tira immédiatement un coup de fusil vers le buisson en mouvement. Et les balles ont mortellement atteint son ami Yero Bhoye qui succomba sur place.

Aux environs de 12 heures, l’auteur du tir a été conduit à la gendarmerie territoriale de Koba. Après le constat de la sécurité, le corps du défunt a été rendu à sa famille qui a procédé à son inhumation aux environs de 18 heures.

Le défunt du nom de Yero Bhoye laisse derrière lui deux (2) veuves et 12 enfants.

AGP