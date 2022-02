(Dalabani) Kankan: l’accident du dimanche a fait 2 morts et 33 blessés dont 6 enfants (hôpital)

Le bilan de l’accident qui s’est produit dans la nuit d’hier dimanche 13 février à Dalabani, un district relevant de la sous préfecture de Gbérédou Baranama dans la préfecture de Kankan, s’est alourdit. Selon un médecin au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital régional de Kankan qui était de garde la nuit du drame, 35 personnes dont 6 enfants ont été reçues par ledit service, parmi ces personnes deux (2) avaient perdu la vie. Dr Ansoumane Fofana:

«Hier dans les bandes de 22heures on a été appelé par des villageois pour nous informer d’un accident qui s’est produit sur la nationale Kankan-Conakry plus précisément à Dalabani. On n’est pas resté indifférent, deux ambulances ont été dépéchées pour aller chercher les victimes. On a reçu 35 accidentés parmi lesquels deux dépôts de corps et deux autres ont été admis au bloc pour une intervention. Parmi les autres il y’avait 10 cas de traumatisme crânien sans perte de connaissance, 12 cas de fracture dont 9 cas de fracture fermée et deux autres cas de fracture ouverte, les autres c’était des traumatismes légers.>>

Selon lui, malgré la gravité de l’accident qui a impliqué trois véhicules, certaines victimes se portent déjà mieux, par contre d’autres continuent à suivre des soins médicaux :

«Aujourd’hui, l’état des victimes évolue très bien. Il y’a certains qui sont libérés et les autres sont encore là, ils doivent être pris en charge par la traumatologie. >>

A rappeler que c’est un mini bus immatriculé RC 3359-U qui avait à son bord une trentaine de passagers en provenance du marché hebdomadaire de Dogomet dans la préfecture de Dabola, qui est venu se heurter contre un camion remorque en panne immatriculé RC-7236-AR qui était stationné sans aucun triangle de signalisation encore moins un autre signal à titre indicatif.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09