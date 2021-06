Damantang au FNDC version Bachir : ‘’la libération des détenus ne dépend ni de moi, ni même du président de la République ’’

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Damantang Albert Camara a reçu ce samedi, 5 juin 2021, dans les locaux de son département sis à Coleah, commune de Matam, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) que dirige Mamadou Bachir Diallo.

Il était question d’évoquer plusieurs sujets d’actualité dont celui relatif à la libération de certaines personnes détenues et voir dans quelle mesure impliquer la jeunesse guinéenne pour la culture de la paix dans le pays.

Au sortir de la rencontre qui s’est tenue à huis clos, le ministre Damantang a tenu à préciser : « J’ai fait un échange avec eux de grand-frère et petit-frère sur comment on pouvait continuer à travailler ensemble pour s’entendre sur les objectifs politiques et comment on pouvait faire de telle sorte que autres guinéens apprennent à s’entendre de manière plus positive. L’objectif n’était pas forcément que tout le monde soit d’accord avec le gouvernement ou que tout le monde soit avec la mouvance présidentielle. Mais pour que tout le monde travaille pour le pays dans le respect des lois ».

Plus loin, il fera savoir que « ces jeunes ont souhaité me rencontrer pour évoquer les sujets d’actualité. J’ai été sensible à cette démarche parce que dès le départ, le premier souci a été de s’inquiéter pour leurs camarades qui sont détenus. Jai trouvé que c’était très responsable et très normal d’évoquer ce problème là. Je leur ai dit que c’est une question qui ne dépend ni d’eux, ni de moi et même pas du Président de la République. Mais de la justice et que nous devons travailler ensemble pour que la suite de la procédure se fasse dans un climat apaisé, afin que la recherche des solutions soit facilitée ».

Pour sa part, Diallo Mamadou Bachir, patron de cette branche du FNDC, est revenu sur les objectifs de leur démarche : « Nous continuons notre mission pour la libération de nos confrères qui sont en prison et en plus, faire la promotion de la paix. Car, rien ne peut se passer en l’absence de la paix et quiconque parle de la paix est tenu obligé de parler de la sécurité. On a jugé nécessaire de venir voir le premier responsable de la sécurité, de nous assister afin qu’on puisse voir pour une première fois, la jeunesse guinéenne intervenir vis-à-vis de la paix ».

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708