Damantang après avoir voté : ”que les agents fassent leur travail en respectant les procédures et les électeurs’’

Ils sont nombreux ces guinéens à avoir accompli leur devoir civique ce dimanche, 18 octobre 2020 en élisant par les urnes le futur Président de la République de Guinée. Parmi eux, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Albert Damantang Camara qui a lui aussi accompli son devoir de citoyen au centre de vote de l’école primaire Coleah Lansebounyi.

Il était un peu plus de 8 heures lorsque le ministre s’est rendu à son lieu de vote. Déjà, le centre de vote regorgeait de monde, tous venus s’acquitter de leur devoir civique en accomplissant leur droit de vote. Heureux d’un tel engouement, Albert Damantang Camara a estimé que ce constat dénote de l’importance que les Guinéens accordent à cette élection présidentielle.

« C’est d’abord de constater l’engouement, après avoir assisté à plusieurs élections, il est rare qu’à cette heure-ci, après 30 minutes de l’ouverture qu’il y ait autant de monde qui vienne voter. C’est la preuve que cette élection intéresse tous les guinéens et les fondamentales de la démocratie. Féliciter que les choses se passent dans le calme et demander donc que ce calme là se poursuive jusqu’à la fin du scrutin », estime-t-il.

Poursuivant, il a adressé un message aux agents de sécurité en leur invitant à faire preuve de conscience et de professionnalisme dans l’exercice de leur fonction.

« Que ces agents là fassent leur travail en toute conscience, en tout professionnalisme en respectant les procédures et en respectant les électeurs et en faisant qu’il y ait le moins de suspicion possible dans leur travail. C’est à ce prix là que les électeurs seront confiants et convaincus de la clarté et de la sincérité du processus et que les résultats que les institutions habilitées auront à dépouiller seront faciles à gérer », dira le ministre.

Après son vote, il termine sa journée par des constats à travers la ville pour s’assurer du bon déroulement des élections.

Maciré Camara