Damantang Camara prend fonction : ‘’chaque citoyen en se couchant doit se sentir en sécurité et protégé’’

Le tout nouveau ministre de la Sécurité et de la protection civile Damantang Albert Camara a invité vendredi lors de sa prise de fonction les Guinéens au respect de la loi. Celui qui succède ainsi à Alpha Ibrahima Keira dit être « convaincu que nous allons remplir cette mission régalienne en faisant que chaque citoyen en se couchant puisse se sentir en sécurité et protégé ». Extrait…

« (…) Je reste reconnaissant au chef de l’Etat Alpha Condé pour avoir une fois de plus m’accordé son attention et sa confiance pour occuper la tête d’un département aussi important. J’implore le tout Puissant Allah pour qu’il nous couvre de sa grâce, sa puissance et sa miséricorde pour nous aider ensemble à accomplir notre mission avec détermination et discernement. Pour arriver à cet objectif, je compte sur l’héritage que me laisse mon prédécesseur dont je connais le professionnalisme et surtout le sens de l’Etat. Au-delà de nos relations professionnelles et politiques qui nous lient, M. Alpha Ibrahima Keira aurait pu être un oncle. C’est un grand frère, un ami et je ne doute pas un seul instant qu’il sera une ressource pour moi. Je suis très honoré de collaborer avec les cadres du département de la Sécurité et de la Protection Civile. Car, je connais beaucoup d’entre eux sur les sujets très importants (…). Je mesure toute l’ampleur de la charge qui pèse sur les forces de l’ordre. J’ai côtoyé des policiers et des gendarmes engagés et soucieux du maintien de l’ordre public (…). Je suis convaincu que nous allons remplir cette mission régalienne en faisant que chaque citoyen en se couchant puisse se sentir en sécurité et protégé. Le chemin est déjà tracé, il faut que chaque guinéen apprenne à respecter la loi (…) ».

Mediaguinee