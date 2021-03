Damantang, ministre de la Sécu : “la suspension de l’aide de l’UE vise uniquement la BRI”

Dans son dernier rapport publié récemment, Amnesty international a révélé la suspension de l’appui de l’Union européenne (UE) à la réforme des forces de défense et de sécurité guinéennes. Notamment dans le volet concernant la BRI (Brigade de recherche et d’intervention).

Chez nos confrères de Djoma Médias, dans l’émission “on refait le monde” de ce jeudi, 25 mars, le ministre guinéen de la sécurité et de la protection civile a été invité à se prononcer sur la question.

Damantang Albert Camara a plutôt rectifié le tir, en disant que le gouvernement guinéen a été déjà informé par sa partenaire bien avant la prise de cette décision.

D’abord le ministre de la sécurité a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas comme annoncé par certaines organisations de défense des droits de l’homme, de la suspension de toute aide de l’union européenne envers les forces de sécurité guinéennes. Mais la suspension dont il s’agit vise uniquement la BRI.

“Il y a une différence sémantique où elle (union européenne) dit que la BRI est sensée s’occuper uniquement d’opérations terroristes et qu’elle devrait pas peut-être faire des opérations judiciaires”, a-t-il rappelé. Et d’ajouter : “nous, on considère qu’il y a des opérations terroristes qui se sont tenues dans ce pays et pour lesquelles la BRI a dû intervenir. Maintenant, on ne va pas chipoter là-dessus. L’union européenne est libre et indépendante. Elle choisit le mode de collaboration qu’elle a avec nous. Et nous le choisissons aussi”.

Mais ce que déplore Damantang Albert Camara dans cette histoire, c’est qu'”environ 36 organisations de défense des droits de l’homme en Guinée, sont toutes systématiquement animées par des personnes qui travaillent dans les partis politiques. Certains font l’effort de le masquer. Et je peux comprendre quand même que des organisations comme Amnesty, FIDH qui ont leurs représentants ici…ne le sachent pas”.

Yamoussa Camara

