Damantang, ministre de la Sécurité : ‘’mon dernier test confirme que je suis négatif au Covid-19’’

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile Damantang Albert Camara a annoncé lundi avoir été déclaré négatif au Covid-19 suite à un dernier test.

« Mon dernier test confirme que je suis négatif au Covid19. Merci pour tous vos témoignages d’amitié et de soutien. Merci à tous ceux qui se battent pour arrêter cette pandémie. Mes Condoléances à tous ceux qu’elle a endeuillé et ma Solidarité à tous ceux qui luttent pour en guérir. Retenez : #stopCovid19 = Masque + Désinfection + Distanciation. Et surtout, n’oubliez pas : Chacun de nous est, Avant tout, responsable de sa propre Sécurité », écrit le patron des flics guinéens sur son compte Facebook.

Le 6 avril dernier, Damantang, dans un post sur le même réseau social annonçait sa positivité au coronavirus, invitant à ne pas céder à la psychose.

La Guinée compte à ce jour 1650 cas confirmés au coronavirus dont 345 guéris depuis l’apparition officielle de la maladie dans le pays le 12 mars dernier.

Mohamed Cissé