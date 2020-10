Damantang : ‘’pourquoi un dispositif a été mis en place au domicile de Cellou…’’

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile Damantang Albert Camara était ce soir face à la presse pour parler des violences post-électorales dans le pays notamment celles en cours à Conakry. Des violences qui ont éclaté après l’appel de Cellou Dalein Diallo à défendre ‘’sa victoire’’ qu’il a lui-même annoncée à la présidentielle.

S’agissant du bouclage du domicile de l’autoproclamé vainqueur Cellou Dalein, le ministre dit que c’est pour des raisons de sécurité.

« S’agissant du domicile de Monsieur Cellou Dalein Diallo, c’est pour des raisons de sécurité de part et d’autre qu’un dispositif a été mis en place. La suite des événements vous en donnera plus. Je ne souhaite pas m’étendre sur cette partie-là parce que la situation est suffisamment tendue pour ne pas rajouter des informations qui pourraient exacerber des tensions. Je dois dire qu’il existe d’autres actes qui sont en train d’être menés actuellement sur le territoire national que nous retenons volontairement justement par responsabilité pour ne pas attiser les violences notamment les violences communautaires », dit M. Camara qui annonce que tout sera fait dans le cadre de la loi pour rétablir l’ordre et la sécurité partout où elle est menacée.

Maciré CAMARA