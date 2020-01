Damaro appelle à la retenue : ‘’il y a lieu de se ressaisir’’

Le président de la mouvance présidentielle, Amadou Damaro Camara a appelé, mardi, les uns et les autres à la retenue après une journée de manifestation contre l’adoption d’une nouvelle constitution appelée par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

Selon le patron du groupe parlementaire RPG, s’il y a un héritage que tout le peuple de Guinée doit protéger est bien la Guinée.

« J’avoue que ce n’est pas de gaieté de cœur que nous observons ces genres de choses, mais c’est en même temps regrettable que des Guinéens responsables puissent demander à ce qu’on installe la chienlit dans le pays. C’est vrai que quand on n’est pas content, on a le droit constitutionnel de protester, de marcher ou de manifester. Mais on a aucun droit d’empêcher les autres qui ne sont pas de votre avis de vaquer à leurs occupations quotidiennes”, a déclaré Damaro, interrogé par Mediaguinee.

« Moi je crois que le peuple de Guinée a suffisamment répondu à l’appel des uns et des autres », a-t-il fait remarquer.

“Je crois qu’il y a lieu de se ressaisir et de comprendre que ce que nous avons de plus chère c’est la Guinée. Et que personne dans ce pays ne veut vraiment que ce pays-là prenne feu. Si nous avons quelque chose en commun, c’est bien la Guinée. Ça ne va à l’avantage de personne d’avoir un pays dans lequel on ne peut pas vivre”.

Parlant du communiqué du Ministère de la sécurité sur la journée d’hier lundi qui dit qu’à Conakry 12 quartiers sur les 131 qui ont manifesté et à l’intérieur du pays, 7 préfectures sur les 33, le président du groupe parlementaire Rpg arc-en-ciel a dit : ‘’je crois que cela est un signe prémonitoire de la volonté, clairement exprimée du peuple de Guinée”.

Elisa CAMARA