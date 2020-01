Damaro au siège du RPG : ‘’Sidya a amené Cellou sur une mauvaise pente’’

Le chef de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara a pris part ce samedi à l’assemblée générale hebdomadaire du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel). Devant plusieurs militants et sympathisants de cette formation politique, il s’est longuement prononcé sur l’actualité politique actuelle du pays.

A l’entame de son intervention, il a tenu à préciser : ”aujourd’hui, qu’est-ce qui se passe dans le pays ? Il faut qu’on se dise la vérité. Ce fameux FNDC n’est qu’une couverture, c’est l’UFDG, Sano et son organisation. Les deux-là travaillent ensemble depuis très longtemps. Si vous vous souvenez, nous les avons dénoncés il y a au moins deux ans pour dire que Sano n’est pas de la société civile, mais qu’il est une forme habillée de l’UFDG”.

“Chacun est libre d’aller aux élections ou de ne pas aller. Mais des gens qui se disent démocrates, affirment que non seulement qu’ils ne vont pas, mais qu’il n’y aura pas d’élections. On appelle ça en français de l’arrogance. C’est de l’arrogance de la part de Cellou et de Sidya. Mais la réalité est que Cellou est dans quelque chose dont il ne connaît pas. Je pense que Sidya l’a amené sur une mauvaise pente. Sidya n’avait même pas de candidats dans les uninominaux parce qu’il savait qu’il allait être battu à plate couture et il savait que son mythe allait tomber. Lui (Sidya), son souhait était qu’il n’y ait pas d’élections. Malheureusement ou heureusement pour nous, il a pu entraîner son petit frère Cellou qui est dans la politique sans savoir c’est quoi la politique. Maintenant qu’est-ce qui est dangereux ? Aujourd’hui, il (Cellou) va dire pas d’élections, il y a des militants du RPG sur tout le territoire national, la même chose plus ou moins pour l’UFDG et l’UFR. Leurs militants en Haute Guinée ou en Guinée Forestière vont dire qu’ils vont respecter la consigne de leurs partis et vont vouloir empêcher les élections. Tu ne votes pas, d’accord ! Mais tu ne peux pas m’empêcher de voter. Ce qui pourrait amener des affrontements et il (Cellou) sera le premier encore à dire voilà, nous sommes ciblés. Alors que c’est cela son objectif. Ne tombez pas dans ce piège”, conseille-t-il aux militants du parti présidentiel.

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG à Gbessia

