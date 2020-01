Damaro : ‘’dire je ne vais pas voter et personne ne va voter, est un acte de rébellion’’

Le chef de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara a pris part ce samedi, 18 janvier, à l’assemblée générale hebdomadaire du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel). Profitant de cette occasion, il a invité l’ensemble des militants et sympathisants à se mobiliser pour, dit-il, donner aux élections législatives du 16 février prochain, tout son mérite.

« La campagne de cette année est spéciale. Jean Marie Doré, paix à son âme a dit que la Guinée avait l’opposition la plus bête. Nous avons une opposition qui pouvait s’arroger au moins 1/3 de l’assemblée, on renonce à ça pour des raisons personnelles. Mais les 114 députés ne suffisent même pas pour le RPG Arc-en-ciel. Si vous, vous renoncez, c’est garanti que vous n’en aurez pas. Mes camarades, quel est le problème ? Notre adversaire maintenant et le pire de nos adversaires, c’est de dire, on a déjà gagné, ce n’est pas la peine d’aller voter. C’est ce qu’on appelle en français, le taux de participation. Il faut que vous vous mobilisez comme si tout le monde était dans la course pour montrer qu’avec ou sans eux, vous êtes des citoyens qui vont exercer leur droit civique. Comme vous le savez, la direction nationale du RPG Arc-en-ciel vous a toujours conseillé de ne pas répondre aux provocations et de ne provoquer personne. Le peuple est le seul souverain et c’est sa décision qui compte. En démocratie, on peut être pour, en votant oui et on a le droit d’être contre, en votant non. Mais dire je ne vais pas voter et personne ne va voter, est un acte de rébellion. Et dans aucune république organisée, cela ne peut être accepté. Nous, nous allons partir aux élections. Encore une fois, nous avons un seul et unique adversaire qu’est combien ont été voté ? Est-ce que c’est 30% ? Ou est-ce que c’est 70% qui ont voté ? Ne vous trompez pas, nous avons l’opposition en course et on a des opposants qui vont participer à ces élections législatives. Les militants de ceux qui ne vont pas aux élections officiellement vont voter pour eux. Soyez sûr que vous êtes surs les listes et soyez sûrs que les informations vous concernant sont réelles… »

Poursuivant, il a envoyé quelques piques à l’Union des Forces Républicaines (UFR) et à son président, Sidya Touré en ces termes : « Je sais que beaucoup parmi ces opposants qui ont réfusé d’aller à ces élections regrettent aujourd’hui, sauf l’UFR. Monsieur Sidya Touré savait que ces élections législatives seraient des élections qui allaient faire tomber son mythe. Il savait qu’il n’avait plus personne sur le terrain. Il savait qu’en 2013, c’est grâce à l’UFDG qu’il a eu cinq (5) députés. Il sait que c’est avec le RPG Arc-en-ciel qu’il a eu quelques mairies. Mais à ces élections législatives, ni l’UFDG ni le RPG n’était prêt à l’aider parce qu’il (Sidya Touré) devient un homme politique tellement peu sûr qu’il est devenu infréquentable. Et à cause de ça, il a bien prié et il a pu amener notre ami (Cellou Dalein Diallo) avec lui, comme pour justifier son départ. J’ai envie donc de dire que tant pis pour eux. Nous, nous irons et nous irons bien », dira-til entre autres.

S’exprimant sur la dernière intervention du ministre français des Affaires Etrangères, il a tenu à préciser : « J’apprends que le ministre des Affaires Etrangères de tel pays a dit des choses. Le peuple de Guinée qui a pu dire non à de Gaulle il y a 73 ans va avoir peur du ministre des Affaires Etrangères de Macron ? Au même moment, un autre ministre des Affaires Etrangères qu’est les Etats Unis, plus puissant, juge que la décision appartient au peuple. Aux uns et aux autres, nous disons merci. Il revient au peuple de Guinée exclusif détenir son destin.”

