Damaro élu à la tête de l’Assemblée nationale : ‘’c’était gagné d’avance’’ (Elhadj Mamadou Sylla)

Le chef de file de l’opposition à l’Assemblée nationale, Elhadj Mamadou Sylla se dit non surpris de l’élection d’Elhadj Amadou Damaro à la tête de la 9ème législature guinéenne. Selon lui, cette victoire était déjà gagnée d’avance.

« Je ne suis pas surpris parce que la mouvance présidentielle et ses alliés faisaient déjà plus de 100 députés. C’est pourquoi d’ailleurs notre groupe parlementaire n’a pas jugé nécessaire de présenter un candidat parce que c’était gagné d’avance. On voulait présenter Madame Yansané comme pour le perchoir au compte de notre groupe. Mais comme nous sommes 14 au sein de ce groupe, nous avons compris qu’elle n’allait pas pouvoir gagner. Et c’est ce matin même avant de venir dans cette salle que nous avons pu conclure nos entretiens sur cette question de candidature. Donc, cette victoire de Damaro n’est pas une surprise pour nous compte tenu du nombre de député de la mouvance présidentielle et de ses alliés. Nous lui souhaitons plein succès dans ses fonctions. »

Youssouf Keita