Damaro joue la carte de l’apaisement : « nous ne voulons pas la guerre en Guinée »

Pour l’ex-président de l’Assemblée Nationale, la seule philosophie qui vaille au RPG et au niveau de ses alliés est la conservation de la paix. Ce mercredi 3 novembre, lors de la conférence de presse animée au siège national du parti à Gbessia, Amadou Damaro Camara a demandé au Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) de procéder à la libération de l’ex président de la République en prenant en compte son âge avancé

« La seule philosophie qui vaille au RPG et au niveau de ses alliés, c’est la conservation de la paix dans le pays. La preuve c’est que depuis le 5 septembre (date du coup d’État militaire), le RPG et ses alliés n’ont pas organisé de protestations de masse, de défilés, ou même de meeting. Beaucoup de choses ont été faites, nous avons nos passeports bloqués, nous avons des comptes bloqués. Bien que dans le communiqué du CNRD, on disait que seule la justice va être désormais la boussole, le RPG est resté serein avec ses alliés. Notre seul objectif aujourd’hui c’est la libération du président Alpha Condé.Nous demandons au CNRD, que vu l’âge du président, n’importe qui à cet âge est fragile. Nous leur demandons humblement de libérer le président Alpha Condé. Nous le souhaitons vivement. C’est l’objectif premier des activités du parti et de ses alliés », a-t-il estimé.

Selon Amadou Damaro Camara, certains cadres du parti ont pris part à une concertation avec les nouvelles autorités. Concertation au cours de laquelle des inquiétudes ont été exprimées« Nous avons exprimé des inquiétudes, d’ailleurs nos responsables de la communication vont même à se poser des questions : depuis le 5 septembre, est-ce que c’est le FNDC qui a fait le coup d’État ? Est-ce que c’est le FNDC et le CNRD qui ont fait le coup d’État ? Ou est-ce que le CNRD a fait le coup d’État pour le FNDC ? Je crois que certaines réponses ont été données par un homme de la classe politique dans ses adresses à Bruxelles. Et nous considérons que le CNRD d’après la charte doit être neutre et un arbitre qui doit organiser, mettre en place les organes de la transition et organiser les dans une position de absolue.Je dois m’empresser de dire que des assurances nous ont été données, qui nous ont donné satisfaction. Mais toute les communications du RPG ont été axées sur la paix, sur le calme, parce qu’en dehors de tout, la chose que nous avons en commun c’est la Guinée. Et c’est Guinée, ça été toujours la philosophie du RPG et de son fondateur, nous ne voulons pas la guerre en Guinée, nous ne voulons pas la violence en Guinée. Ça a été notre philosophie, c’est notre philosophie et ça sera notre philosophie »

Maciré Camara