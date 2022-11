Damaro malade: « qu’on le libère pour que le trop tard ne joue pas rôle » (Me Santiba)

Soucieux de la maladie de son client qui souffre de crampe thoracique, Me Santiba Kouyate a interpellé, ce vendredi 25 novembre au micro de Mediaguinee les autorités sur le danger qui guette l’ex-president de l’assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. Il sollicite par conséquent sa libération pour pouvoir se faire soigner dans un cadre approprié.

« Je demande la libération de mon client pour qu’il puisse se faire traiter. Quand on atteint un certain âge, qu’on le sache ou pas on souffre de certaines pathologies. Et, quand une maladie cardio-vasculaire s’abat sur un homme comme Damaro à son âge, il faut prendre les devants pour que le trop tard ne joue pas rôle », a déclaré, Me Santiba Kouyaté.

À indiquer que ce cacique du RPG Arc-en-ciel, en détention à la maison centrale de Conakry depuis le mois d’avril dernier, est poursuivi par le parquet spécial près la cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) pour des faits de détournement de deniers publics.

Elisa Camara

