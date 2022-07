Crief : Damaro, Michel Kamano, Zénab, Louncény et… un Chinois poursuivis pour 15 milliards gnf

Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) à sa tête Aly Touré a, au cours d’une conférence de presse qu’il animée, ce vendredi 15 juillet, révélé que les poursuites juridiciaires engagées contre l’ex-président de l’assemblée nationale Amadou Damaro Camara et certains de ses anciens collaborateurs concernent détournement portant sur la somme de 15 milliards de francs guinéens.

« Ministère public et l’Etat Guinéen contre monsieur Amadou Damaro Camara, monsieur Louncény Camara, monsieur Michel Kamano, madame Zénab Camara [Zé Pharell], monsieur Abdoulaye Bernard Keïta et un expatrié Chinois. Ils sont poursuivis pour des détournements de deniers publics, portant sur la somme de 15 milliards de fg, corruption et enrichissement illicite. La procédure suit son cours normal devant les magistrats instructeurs de la chambre de l’instruction », a fait savoir le substitut du procureur, Maurice Onivogui.

A noter que c’est depuis le 28 avril dernier que le président de la 9ème législature guinéenne, Amadou Damaro Camara et l’e- député Louncény Camara sont en détention à la maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

