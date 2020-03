Damaro : ‘’nous n’allons pas laisser le pays à un Cellou et à un Sidya’’

Amadou Damaro Camara, président de la Mouvance présidentielle a indiqué mercredi dans l’émission ”Les Grandes Gueules” de la radio Espace que l’annonce du président Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3è mandat ne devrait pas rendre les Guinéens plus enthousiastes que les Ivoiriens.

“(…) Vous aviez écouté la déclaration à la presse de l’opposition par rapport à la déclaration de monsieur Ouattara vous n’alliez pas être plus enthousiastes que les Ivoiriens. Ceci dit, je ne suis pas électeur en Côte d’Ivoire ni éligible, les ivoiriens ne sont pas des électeurs en Guinée ni éligibles, les Guinéens sont pas électeurs en Côte d’Ivoire ni éligibles. (…) Premièrement, on reproche à Ouattara de se retirer, modifier la constitution pour mettre quelqu’un qu’il veut. Aujourd’hui aussi peut-être que Ouattara a en face de lui ou avec lui des hommes auxquels on peut faire confiance », dit-il. Ajoutant que « chez nous, tous ceux qui s’agitent pour la Présidence ici ont déjà été au sommet de l’État. Ils se sont plutôt servis que de servir l’État. Nous n’allons pas les laisser prendre ce pays car le président a été clair, lui il a dit des bandits, moi je dis que nous n’allons pas laisser le pays à un Cellou et à un Sidya. Ils se sont plutôt servis quand ils ont pu au lieu de servir l’État. Je n’ai pas de preuve mais je sais que Sidya loge quelque part qui appartenait à l’État. Là où il y a des banques c’était à l’État, l’usine c’était des usines qu’il s’est octroyées…Là où Cellou habite aussi dans un bâtiment qui appartenait à l’État et il paraît être le meilleur investisseur dans un pays voisin ».

Maciré Camara