Damaro (RPG) lance les hostilités : « on est trop gros pour être mis de côté »

Apparemment, le RPG Arc-en-ciel ne s’avoue pas vaincu. Près de 60 jours après l’arrestation de son champion président Alpha Condé par le Groupement des Forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya, l’ancien parti au pouvoir décide de se relever. Ce mercredi, au siège national -archicomble- du RPG Arc-en-ciel à Gbessia, une conférence de presse a été animée. Plusieurs grands pontes de l’ancien régime étaient presque présents.

Elhadj Amadou Damaro Camara, ancien président de l’Assemblée nationale et tribun devant l’éternel a envoyé des piques chaudes au FNDC et à toute l’opposition. Non sans rappeler que la priorité du parti et de ses alliés est bien la libération du Professeur Alpha Condé. Il a aussi indiqué que « toutes les démarches en ce moment à l’intérieur du pays, dans la sous-région et en Europe, c’est de trouver des formes juridiques pour exclure le RPG et ses alliés du processus ». A ce niveau, il est ferme : « we have to be there ». « On est très gros pour être mis de côté », assure-t-il. Comme pour dire que les hostilités sont lancées.

Maciré Camara, depuis le siège du RPG-ARC-EN-CIEL