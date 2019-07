Damaro sur la qualification du Syli pour les 8è de finale : ‘’la surprise est agréable’’

La victoire de la Guinée contre le Burundi -qui la propulse en 8è de finale de la 32ème coupe d’Afrique de nations (CAN)- réjouit les citoyens de tous les bords. Les acteurs politiques également.

Interrogé, le chef de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale a tiré son chapeau pour l’équipe nationale avant de rappeler l’importance du football chez les Guinéens.

« Comme tout bon guinéen je suis animé d’un sentiment de satisfaction. La Guinée nous avait habitués à cela quand c’était le temps des grandes gloires, mais depuis le temps de l’argent nous avons des inquiétudes. Nous les félicitons franchement. J’avoue qu’on était devenus dubitatifs, mais la surprise est agréable. Le sport nous a toujours rassemblés d’ailleurs, le sort est toujours un moyen de rassemblement au-delà du sport, chaque fois qu’il y a une raison nationale, ou une cause nationale, les Guinéens ont pu toujours se mettre ensemble. Cela a commencé depuis 58, quand ils se sont sont mis ensemble pour voter NON au référendum et dire OUI à l’indépendance », affirme Amadou Damaro Camara. Et de poursuivre : « Nous sommes heureux, nous leur accordons toutes nos félicitations. Je suis sûr et certain qu’ils ont le soutien de tout le peuple de Guinée. Nous leur souhaitons en tout cas bon vent », conclut-il.

A noter que la Guinée occupe, pour le moment, la première place des meilleurs troisième avec 4 points.

