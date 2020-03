Damaro : ‘’Yéro Baldé serait même coaché par la communauté Haali poular...’’

Le président du groupe parlementaire du Rpg Arc-en-ciel Elhadj Amadou Damaro Camara a confié mercredi dans l’émission Les Grandes Gueules de la radio Espace fm que la démission du ministre Abdoulaye Yéro Baldé était l’œuvre de la communauté Haali poular à laquelle il appartient. Non sans omettre les problèmes auxquels le parti présidentiel est aujourd’hui confronté.

« Le parti se porte très bien. C’est vrai qu’on a des problèmes, des questions de restructuration du parti. Et Nous avons demandé à la direction nationale du parti et au président de la République de procéder des après les élections à cette restructuration qui s’impose au parti aujourd’hui. Yéro Baldé, les langues se délient, serait même coaché par la communauté Haali poular pour démissionner en vue d’avoir une autre pièce de rechange à Monsieur Cellou Dalein si jamais en 2020 il n’était pas au pouvoir. Là ce sont des supputations qui nous parviennent », dit M Camara.

Revenant sur les conséquences du départ de Yéro Baldé, Damaro indique que « le gouvernement est un train ».

« Je me suis déjà prononcé sur le cas de Yéro. Il faut qu’on apprenne à participer au gouvernement et à en partir quand on croit qu’on est plus nécessaire à la cause. Il a quitté, 72 heures après, un autre est venu de bonne souche. Pour nous, c’est une affaire qui est derrière nous déjà. Le gouvernement est un train. On y monte et on y descend et le train continue. C’est comme cela que je conçois, et le cas du gouvernement, et le cas du parti », lâche-t-il.

Youssouf Keita