Daniel Cornel Pop quitte le poste de Chef de la direction de GAC

đź”´COMMUNIQUÉ🔴Kamsar, mardi, 19 avril 2020 — Le conseil d’administration de Guinea Alumina Corporation (GAC) a annoncĂ© aujourd’hui que Daniel Cornel Pop a dĂ©cidĂ© de quitter son poste de chef de la direction. M. Pop restera au sein l’entreprise jusqu’au 30 juin 2022 afin d’assurer une transition harmonieuse.

Abdulla Kalban, prĂ©sident du conseil d’administration, a dĂ©clarĂ© « Daniel a mis en place et dirigĂ© une Ă©quipe engagĂ©e, dans laquelle chacun joue un rĂ´le essentiel pour le fonctionnement au quotidien de nos opĂ©rations minières. Daniel quitte GAC en la laissant dans une position solide avec des opĂ©rations bien Ă©tablies et une production en hausse. Nous le remercions sincèrement pour sa vision et son leadership durant les premières annĂ©es d’activitĂ© de notre entreprise. »

M. Pop a rejoint GAC en 2017 en tant que directeur de l’exploitation et a Ă©tĂ© promu chef de la direction en 2019, peu avant le dĂ©but des exportations de bauxite de l’entreprise et a dirigĂ© la montĂ©e en puissance rĂ©ussie de la production de GAC. L’annĂ©e dernière, GAC a exportĂ© quelque 12 millions de tonnes mĂ©triques humides de bauxite, faisant de sa sociĂ©tĂ© mère Emirates Global Aluminium l’un des plus grands fournisseurs commerciaux de bauxite au monde.

Ă€ propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une sociĂ©tĂ© minière Ĺ“uvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite mĂ©tallurgique. Filiale Ă part entière d’Emirates Global Alumi-nium (EGA) Ă©tablie aux Émirats arabes unis, la sociĂ©tĂ© exploite une concession minière situĂ©e au nord-ouest de la RĂ©publique de GuinĂ©e, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est trans-portĂ© par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situĂ©es Ă Kamsar, sur la cĂ´te Atlantique du pays, pour ensuite ĂŞtre expĂ©diĂ© sur les marchĂ©s mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employĂ©s, et une fois la montĂ©e en puissance rĂ©alisĂ©e, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prĂ©voit une exploitation jusqu’en 2040. Pour plus de renseignements, visitez : www.gacguinee.com.