“Dans le sillage du Président Lansana Conté”, le nouveau livre du journaliste Boubacar Yacine Diallo

Fin connaisseur du régime de l’ancien Président guinéen Général Lansana Conté, le journaliste-écrivain Boubacar Yacine Diallo vient de publier un nouveau livre qui parle des hauts et des bas du régime militaire qui a conduit les destinées de la Guinée de 1984 à 2008.

Dans cette nouvelle œuvre intitulée “Dans le sillage du Président Lansana Conté” publiée chez L’Harmatan, Boubacar Yacine Diallo, ancien directeur de l’ORTG, ancien ministre de l’information et ancien président du Conseil national de la Communication (CNC) met un accent particulier sur les acquis du Président Conté qui a réussi pendant 24 ans à faire éviter à son pays d’une guerre civile alors que la plupart des pays qui l’entourent ont payé un lourd tribut de ce fléau. Il ressort le fait que les Guinéens n’ont pas connu ce fléau (la guerre, ndlr) grâce à la bienveillance du Général Président Lansana Conté.

Ce nouveau livre est le résultat des différents reportages que l’auteur a réalisé lorsqu’il était journaliste.

« C’est par un coup d’État ‘’sans effusion de sang et dans un calme total’’ qu’un groupe d’officiers s’empare du pouvoir au petit matin du mardi 3 avril 1984 une semaine après la mort du Président feu Sékou Touré. Le colonel Lansana Conté, devenu général plus tard, est choisi pour prendre la tête du pays jusqu’à sa mort le 22 décembre 2008. En 1984, la tâche est gigantesque. Tout est à reconstruire : les institutions, les infrastructures et surtout les mentalités. À sa mort, on pouvait constater un bilan mitigé. Mais ses périples remplis d’enseignements ont inspiré l’auteur qui a marché bien souvent sur ses pas et qui rouvre ses carnets de reportages », peut-on lire sur la couverture du livre.

Ce nouveau livre de 136 pages imprimé en France, a été publié le 24 mai 2020.

Thierno Sadou Diallo

