Dans les GG d’Espace: rattrapé par la VAR, Aboubacar Soumah prend au collet un journaliste

Dans l’émission à grande écoute « Les Grandes gueules » de la radio Espace fm, Aboubacar Soumah de GDE s’est offert en spectacle.

Rattrapé par la VAR, le politique n’a trouvé de réaction que des invectives avant de prendre au collet Ahmed Camara. Malgré toute la souplesse de Tamba Zacharie Millimouno, le modérateur de l’émission, il n’a pas réussi à calmer l’invité qui n’a pas aimé que son passé de grand soutien au 3è mandat d’Alpha Condé soit rappelé. Surtout à un moment où il fait partie des concepteurs des forces vives.

Quelle fut donc sa colère quand Tamba -souci de rétablir les faits- a demandé de jouer l’audio « interdit ». A sa prise de parole, Soumah pète le plomb et distribue des points aux chroniqueurs. Non content d’avoir créé tout ce tapage en live dans le studio, il prend au collet le journaliste Ahmed qui lui a dit que les chroniqueurs n’ont pas de leçon à recevoir de lui et qu’ils sont de grands enfants qui méritent respect.

Mediaguinee