Dans l’objectif du gentil géant de Conakry, viser la transition ou essayer la trahison

Vivement applaudi par les ténors de la classe politique, il est désormais blanchi par le Fndc qui a trouvé utile de retirer son nom de la liste des présumés promoteurs du 3è mandat et autres acteurs et complices des crimes commis contre les militants et sympathisants de l’opposition et les activistes de la société civile sous le régime Alpha Condé.

Le gentil géant des Forces spéciales est à la croisée des chemins. A lui seul revient le choix historique de viser le chemin droit de la réussite de la transition ou de virer dans la voie menant à la trahison.

Maintenant que son statut a évolué de présumé bourreau à celui de sauveur du peuple, le colosse devrait rester droit dans ses bottes de sniper envoyé pour mettre fin au règne de l’homme au mandat de trop et demeurer un missionnaire ayant accompli son devoir et qui n’attend que la cérémonie de décoration ponctuée des traditionnels coups de canon tirés en l’honneur des valeureux serviteurs de la démocratie.

Son modèle, l’homme qu’il aime à citer étant le ghanéen Jerry Rawlings, le colonel a bien tracé sa voie et ne devrait pas essayer la trahison de sa mission historique. Celle qui lui ouvre la porte de l’immortalité en lieu et place de l’immoralité conduisant à le réduire au rang des traîtres bons à jeter dans la corbeille de l’histoire de l’alternance au pouvoir par les urnes.

Pour le mérite

Aucun acte posé n’indique pour le moment que le colonel est un assoiffé de pouvoir ou quelqu’un de téléguidé ou la marionnette d’un camp ou encore d’une organisation se croyant dotée d’une mission messianique en Guinée.

Rien dans ses discours ne permet d’écrire qu’il a laissé une peau de banane dans l’opinion. Cela contribue à aider les formations politiques à scruter l’horizon avec foi en l’avenir de la transition dont la réussite relève en premier et dernier ressort de ce qu’en décidera le colonel. Il ne devrait accomplir sa mission que par conviction. Mais, si l’espoir venait à être déçu, l’histoire rendra son verdict à la dimension de la forfaiture et le peuple acteur et bénéficiaire de tout acte posé par ses missionnaire saura montrer à la face du monde que tout dirigeant guinéen qui déroute est semblable une bulle de savon sur la voie de la construction de la démocratie.

Homme fort du pays. Chouchou du populo. Enfant chéri des sages d’Afrique, le club des anciens présidents mené par Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan, le président Mamady Doumbouya a intérêt à fixer son objectif et l’atteindre en toute responsabilité, parce que les patriotes et les amis de la Guinée souhaitent que son nom soit gravé en lettres d’or comme le Rawlings guinéen le plus méritant parmi les soldats de la démocratie.

Par Le Populaire