Dansa à Mamadou Sylla : “vous donnez un contenu politique et social au chef de file de l’opposition”

‘’Seules les assisses sur l’état de la nation peuvent résoudre le problème guinéen” telle est la recommandation, faite par le président du conseil national des organisations de la société civile guinéenne, (CNOSCG), Dr Dansa Kourouma lors du passage à son siège, ce samedi 23 janvier 2021 du chef de file de l’opposition parlementaire Mamadou Sylla.

Selon, Dr Dansa Kourouma : « La démarche que vous êtes en train de faire est une innovation. Vous donnez un contenu politique, un contenu social au chef de file de l’opposition. La grandeur ce n’est pas le nombre de députés que vous avez. C’est votre capacité à appréhender les problèmes du pays. Cette capacité là c’est seul Dieu qui donne ça aux gens. Parce que c’est Dieu qui éclaire. »

On en est très fier, a-t-il rassuré : « On va collaborer avec vous. Nous savons ce que les hommes politiques ne savent pas sur la démarche sociale et politique. Nous allons partager avec vous pour que votre réponse fasse que ces problèmes politiques prennent en compte les vraies préoccupations. Ce travail là, nous le ferons avec vous tout en restant fidèles à nos valeurs et principes d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité. »

Plus loin de solliciter : « On veut une opposition qui éduque ses militants, une opposition qui contribue par des propositions de solutions à l’amélioration de la gouvernance pays. En réalité, notre demande la plus importante vis-à-vis de vous, c’est une opposition qui redéfinit l’offre politique. Donc aidons-nous ensemble à ce qu’on puisse redéfinir l’offre politique. »

Nous voudrions que nous nous asseyions pour organiser pour la première fois en Guinée, les assisses sur l’état de la nation a-t-il dit : « Les problèmes de ce pays dépassent les questions politiques. » Soutenant que ces assisses vont produire un agenda politique qui va être soumis au Président de la République.

A noter qu’avant la fin de la cérémonie, 3 rapports de sortie de crise ont été remis par Dr. Dansa Kourouma au chef de file de l’opposition parlementaire, El hadj Mamadou Sylla.

