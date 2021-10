Dansa à propos de Béavogui : ‘’la fermeté et la flexibilité doivent être deux éléments qu’il doit savoir manier habilement’’

Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a nommé ce mercredi 6 octobre, Mohamed Béavogui au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Quelques temps après l’annonce de la nouvelle, des acteurs politiques et sociaux continuent de réagir.

C’est le cas du président du Conseil national des organisations de la société civiles guinéennes (CNOSCG), Dr Dansa Kourouma qui a tenu à préciser :

« Ecoutez, la nomination là est venue à point nommé parce que l’attente était devenue de plus en plus angoissante. Il fallait donner l’opportunité pour avoir des interlocuteurs civils à la fois pour les acteurs, mais aussi pour la communauté internationale. Et le profil choisit était parmi les profils souhaités, c’est-à-dire quelqu’un qui est au dessus des partis politiques, qui n’est pas mêlé à des activités politiques ces dernières années et une personne qui a une envergure internationale. Parce que le défi de rassurer la communauté internationale est important. Mais aussi Monsieur Béavogui est un homme humble qui est d’une humilité inégalable. Il a son expérience et son parcours qui sont des atouts pour permettre de conduire un gouvernement. Mais la réussite du gouvernement dépend d’autres facteurs qui ne sont pas nécessairement liés au profil du Premier ministre. Donc je pense qu’il saura manager l’équipe, qu’il saura collaborer avec les organes de la transition et les forces vives de la nation en alternant flexibilité parfois rigueur pour éviter les dégrisements sur l’agenda. Mais aussi éviter qu’il ne soit pris au piège ou bloqué dans son évolution. Donc la fermeté et la flexibilité doivent être deux éléments qu’il doit alterner et qu’il doit savoir manier habilement. Parce que tout ne sera pas des applaudissements, des cris de cœur vont commencer, des menaces et des agendas personnels. Il faut qu’on ait à faire avec un Premier ministre qui ne fait beaucoup de bruit, qui fait évoluer le navire vers le port souhaité. »

Youssouf Keita