Dansa Kourouma : “à La Mecque, j’ai prié pour que les esprits maléfiques n’aient pas raison du président Doumbouya”

Sur invitation du Royaume de l’Arabie Saoudite, le président du CNT (Conseil national de la transition) s’est rendu à La Mecque, où il a prié à la Sainte Mosquée pour que “le peuple de Guinée soit uni et réconcilié afin de pouvoir assumer sa responsabilité dans l’unité, la dignité et la foi islamique”.

Dr Dansa Kourouma a dit samedi avoir profité de ces instances solennelles pour particulièrement demander à Allah de donner la force, la sagesse, la santé et la capacité au colonel Mamadi Doumbouya face aux esprits diaboliques.

« J’ai eu l’occasion de faire cette année la Umra (petit pèlerinage). Je profite de ce retour de la Mecque pour réitérer les bénédictions formulées à l’endroit du Président de la transition pour que Dieu lui donne la force, la sagesse, la santé et la capacité d’écoute des bonnes personnes. Je prie pour que ceux qui sont inspirés et nourris des esprits maléfiques et diaboliques n’aient pas raison sur lui. Je prie également Dieu pour lui et toutes les autorités qui dirigent cette transition, que leur Protecteur soit le bon Dieu afin de conduire à bon port cette période transitoire. Que Dieu facilite la compréhension du peuple de Guinée, afin qu’il accepte l’accompagnement des nouvelles autorités pour la transformation qualitative de ce pays», a confié le président du CNT, à l’occasion d’un déjeuner avec les 162 orphelins de Kindia.

À en croire Dansa Kourouma, l’ethnocentrisme, la haine, la corruption, les détournements sont les facteurs négatifs au développement de la Guinée. Il a donc mis l’occasion, dit-il, à profit pour formuler des bénédictions pour que Dieu les extirpe de notre société.

« J’ai aussi prié pour que cette bénédiction se répande sur notre pays et que l’ethnocentrisme et la division soient un lointain souvenir afin que nous soyons ensemble, unis et réconciliés pour assumer notre responsabilité dans l’unité, dans la dignité et dans la foi islamique», a-t-il fait savoir.

Sâa Robert Koundouno