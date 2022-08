Dansa Kourouma aux femmes : « les politiques qui pensent qu’ils sont la cible de la transition… »

La Guinée a célébré en différé ce vendredi 12 août 2022, la Journée internationale de la femme africaine. Avec pour thème « Femmes de Guinée, porte-flambeau de la paix, avant-garde des valeurs citoyennes du vivre-ensemble», la cérémonie organisée par la Fondation Solidarité féminine et les ONGs actives a eu lieu dans la salle du 28 septembre du Palais du peuple en présence du président du Conseil National de la Transition et de l’ambassadrice du Ghana en Guinée.

Selon Mme Kadidja Kaba de la fondation Solidarité féminine, le choix du thème vise à mettre en lumière le rôle et la place de la femme dans le processus de paix dans notre pays.

« À travers le choix du thème, la fondation Solidarité féminine entend mettre en exergue le rôle et la place de la femme dans le processus de maintien de la paix et de cohésion sociale dans notre pays. En effet, le rôle historique joué par les femmes en Guinée témoignent de leur capacité à réaliser et conduire les changements. Souvenons-nous à l’occasion de ce jour historique des femmes telles que M’Balia Camara, Mafory Bangoura, Jeanne Martin Cissé pour ne citer que celles-là, sans oublier nos contemporaines qui continuent à marquer de leur empreinte la vie sociopolitique de la Guinée », a-t-elle déclaré.

Aïcha Nanette Conté, ministre de la Promotion féminine, a mis l’occasion à profit pour interpeller les femmes et filles de Guinée sur l’importance du pouvoir de décision que détient chacune d’elle

« Je voudrais interpeller les femmes et filles de Guinée que nous avons de la valeur, de la matière mais que le peuple de Guinée compte sur nous. C’est nous qui devons porter les grandes décisions chacune à son niveau, même celle qui vit dans le dernier village de Yomou ou de Kassa à côté. Parce que tous ces hommes de la République de Guinée qui sont aujourd’hui des décideurs, qui ont le pouvoir de décider, ont à leur côté, une belle et brave femme de Guinée. Alors qu’attendons nous chacune de son côté pour utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné et ramener nos maris, nos pères, nos fils à la raison pour que ce beau pays que Dieu nous a donné, que la paix y règne désormais et que nous puissions parler développement, que nous puissions parler désormais de l’avenir de nos enfants et pouvoir vivre en harmonie comme tous les pays normaux du monde », a-t-elle souhaité.

Pour le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, les femmes devraient se battre pour faire valoir leurs droits dans les instances de décision.

« Je dis et je réaffirme que cette transition n’est pas une transition politique. Elle n’est pas politique du tout. Les politiques qui se sentent menacés ou qui pensent qu’ils sont la cible de la transition, ils se détrompent parce qu’en réalité elle est sociale. C’est pour donner aux femmes et aux jeunes, l’espace politique, l’espace social et l’espace économique nécessaire pour tirer le pays vers le haut. Tout projet de société qui n’accorde pas la place qu’il faut à la femme doit être rejeté par les femmes et par la société guinéenne. Toute liste de candidature qui ne donne pas 50% aux femmes et à des positions d’éligibilité doit être rejetée. On a besoin d’écrire des lois pour ça. C’est le comportement et tout se décide dans la conscience, dans la tête, et nous agissons à travers notre comportement pour que ce qui est dans la tête soit une réalité . Parce que nous avons l’obligation d’arriver à ça, parce que tout ce dont la Guinée a besoin se trouve sous les pieds de la femme », dira-t-il.

Célébrée le 31 juillet de chaque année, la journée internationale de la femme africaine appelée aussi journée panafricaine des femmes a été instituée à l’occasion du premier congrès de l’Organisation Panafricaine des Femmes (PAWO en anglais) qui s’était tenu à Dakar au Sénégal, le 31 juillet 1974.

Maciré Camara