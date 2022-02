Dansa Kourouma installé président du CNT: « nous veillerons à trouver les meilleures articulations qu’il vaille pour la nouvelle constitution… »

Nommés à travers un décret du président de la transition, le président du conseil national de transition (CNT) et les 80 conseillers ont été officiellement installés, ce samedi, 05 février. La cérémonie d’installation s’est déroulée à l’hémicycle, en présence du président de l’Assemblée nationale de la Sierra-Léone, du président du CNT du Mali, du corps diplomatique accrédité en Guinée, du premier ministre, des membres du CNRD entre autres.

Abass Bundu, le président de l’Assemblée nationale de la Sierra-Léone, présent à la cérémonie a indiqué que l’installation du CNT marque une étape symbolique vers la restauration et vers le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée. Il a exprimé la volonté de la Sierra-Léone et de son peuple à accompagner le processus de la transition guinéenne.



« La prochaine étape que nous attendons de la République de Guinée est la définition d’un chronogramme clair. Un chronogramme qui va déterminer chacune des articulations de la présente transition. Et qui va donc aboutir au retour à l’ordre constitutionnel et à la restauration de la démocratie. Nous sommes confiants que vous arriverez à bout de ce processus. C’est cette confiance que je suis venu exprimer notre solidarité au nom du gouvernement, du peuple et au nom du parlement de la Sierra-Léone », a déclaré Abass Bundu, le président de l’Assemblée nationale de la Sierra-Léone.

De son côté, le président du CNT du Mali a exprimé ses remerciements au peuple guinéen pour son soutien au peuple du Mali qui vit aussi sous une transition depuis quelques mois. Le colonel Malick Diaw a exhorté le président du CNT et ses conseillers à exercer leur pouvoir législatif en « toute responsabilité ».

Dans son allocution, le président du CNT a invité ses conseillers à un sens élevé de patriotisme dans l’accomplissement de leur mission.

« Nous veillerons à trouver les meilleures articulations qu’il vaille pour la nouvelle constitution afin que celle-ci repose désormais sur son inviolabilité par les esprits en proie avec la tentation de la mal gouvernance et de ses dérives qui ont causées tant de tort à notre pays », a martelé Dansa Kourouma, le nouveau président du CNT.

A noter que les 81 membres du CNT étaient présents à la cérémonie d’installation de l’organe législatif de la transition.

Sadjo Bah