Dansa Kourouma : ‘’le président doit tirer les leçons parce qu’il a des collaborateurs autour de lui qui ne sont pas patriotes’’

Prenant part ce samedi, 7 novembre, à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, le président du Conseil nationale des organisations de la société civile guinéenne (CONOSCG), Dr Dansa Kourouma a demande au candidat déclaré vainqueur (Alpha Condé) de pouvoir tirer les leçons des 10 années de gestion passées.

« Nous ne laisserons plus jamais un politicien disposé de la plénitude de tous les pouvoirs pour pouvoir orienter le pays dans la direction qu’il souhaite ou ses partisans souhaitent. Nous allons nous entendre à mettre en place des institutions solides, nous allons nous entendre à revoir la constitution et il (président élu) doit tendre la main aux autres partis politiques et à tous les Guinéens. Des conditions doivent être créées pour que tous et toutes soient associés à la construction de notre nation.»

Poursuivant, il a tenu à mentionner : « Au niveau des supporters du Pr Alpha Condé, les conflits ont commencé déjà pour l’occupation des postes importants. Je demande au président Alpha Condé de pouvoir tirer les leçons des 10 années passées. Tirer les leçons, parce qu’il sait qu’il y a des collaborateurs autour de lui qui ne sont pas des patriotes, qui sont des bandits et qui se battent pour remplir leurs poches et qui s’enfichent de l’intérêt de la Guinée… »

Youssouf Keita

